Российские космонавты на МКС нашли предполагаемое место утечки воздуха с помощью пакетика чая

Как передает Politeka.net, об этом сообщают российские СМИ в соцсетях.

Напомним, об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Позже космонавты нашли пробоину с помощью пакетика чая и ликвидируют ее поролоном и скотчем.

Такие методы российских космонавтов удивили пользователей сети, а некоторые предложили им использовать знаменитую синюю изоленту.

"Как же так, ведь все должно было получиться", "Вот со скотчем они уже на правильном пути", " Изолентой, изолентой нужно было", "На место утечки воздуха на МКС следует повесить икону, чтобы скотч лучше держался", "СССР держался на синей изоленте. Теперь секрет её производства утерян. А на скотче долго не продержишься. Даже на Шотландском", - писали в сети.

Ранее руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не допустит, чтобы кто-то присвоил единственный спутник планеты Земля.

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было», – заявил чиновник. По его словам, это противоречит международному праву, и Россия не будет участвовать в этой гонке.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.

Также Politeka писала, что главный космонавт Путина внезапно заговорил на украинском.