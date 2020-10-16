Российские космонавты на МКС нашли предполагаемое место утечки воздуха с помощью пакетика чая
Как передает Politeka.net, об этом сообщают российские СМИ в соцсетях.
Напомним, об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Позже космонавты нашли пробоину с помощью пакетика чая и ликвидируют ее поролоном и скотчем.
Такие методы российских космонавтов удивили пользователей сети, а некоторые предложили им использовать знаменитую синюю изоленту.
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"Как же так, ведь все должно было получиться", "Вот со скотчем они уже на правильном пути", " Изолентой, изолентой нужно было", "На место утечки воздуха на МКС следует повесить икону, чтобы скотч лучше держался", "СССР держался на синей изоленте. Теперь секрет её производства утерян. А на скотче долго не продержишься. Даже на Шотландском", - писали в сети.
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Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.
Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.
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