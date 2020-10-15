Українець розповів про ситуацію в лікарні, де лікують хворих коронавірусом
Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував Олексій Олійник на своїй сторінці в Facebook.
Чоловік розповів, що хвороба забрала у нього рідну людину.
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Як відомо, в Україні в березні 2020 року оголосили карантин у зв'язку з пандемією. За останні місяці карантин неодноразово продовжували, востаннє - до 31 грудня 2020 року.
Зараз Україна розділена на карантинні "зони" - для різних регіонів передбачені різні обмеження. При цьому для всіх "зон" зберігається правило дотримання дистанції і носіння масок в громадських місцях.
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