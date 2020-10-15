Українець розповів про ситуацію в лікарні, де лікують хворих коронавірусом

Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував Олексій Олійник на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік розповів, що хвороба забрала у нього рідну людину.

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"Не думав, що я буду писати подібний пост. Ховаю вітчима, корона. У Маріуполі, 4 дні в реанімації, під ШВЛ, ліків немає. В день близько 6 тисяч на медикаменти. Зараз стою під лікарняним забирати. Стоять дві швидкі, двоє важких в них, під киснем, лікар просто благає прийняти, але місць немає", - поділився чоловік.
 
За його словами, українцям вже пора зрозуміти, що хвороба ніяка не вигадка.
 
"Так що прихильники "барановірусу", як ви там говорите, знімайте нарешті свої рожеві окуляри", - підсумував українець.

Як відомо, в Україні в березні 2020 року оголосили карантин у зв'язку з пандемією. За останні місяці карантин неодноразово продовжували, востаннє - до 31 грудня 2020 року.

коронавирус

Зараз Україна розділена на карантинні "зони" - для різних регіонів передбачені різні обмеження. При цьому для всіх "зон" зберігається правило дотримання дистанції і носіння масок в громадських місцях.

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