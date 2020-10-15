Украинец рассказал о ситуации в больнице, где лечат больных коронавирусом
Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал Алексей Олейник на своей страничке в Facebook.
Мужчина рассказал, что болезнь забрала у него родного человека.
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Как известно, в Украине в марте 2020 года объявили карантин в связи с пандемией. За последние месяцы карантин неоднократно продлевали, в последний раз - до 31 декабря 2020 года.
Сейчас Украина разделена на карантинные "зоны" - для разных регионов предусмотрены разные ограничения. При этом для всех "зон" сохраняется правило соблюдения дистанции и ношения масок в общественных местах.
Напомним, в МОЗ раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "предварительная цена...".
Как сообщала Politeka, карантин закручивает гайки: учиться в вузах придется дистанционно.
Также Politeka писала, что врач предупредил украинцев об опасности вируса для организма: вызывает болезни на 10 лет раньше".