Украинец рассказал о ситуации в больнице, где лечат больных коронавирусом

Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал Алексей Олейник на своей страничке в Facebook.

Мужчина рассказал, что болезнь забрала у него родного человека.

"Не думал, что я буду писать подобный пост. Хороню отчима, корона. В Мариуполе, 4 дня в реанимации, под ИВЛ, лекарств нет. В день около 6 тыс на медикаменты. Сейчас стою под больничкой забирать. Стоят две скорые, двое тяжелых в них, под кислородом, врач просто умоляет принять, но мест нет", - поделился мужчина.

По его словам, украинцам уже пора понять, что болезнь никакая не выдумка.

"Так что сторонники «барановируса», как вы там говорите, снимайте наконец свои розовые очки", - подытожил украинец.