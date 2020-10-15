Украинец рассказал о ситуации в больнице, где лечат больных коронавирусом

Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал Алексей Олейник на своей страничке в Facebook.

Мужчина рассказал, что болезнь забрала у него родного человека.

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"Не думал, что я буду писать подобный пост. Хороню отчима, корона. В Мариуполе, 4 дня в реанимации, под ИВЛ, лекарств нет. В день около 6 тыс на медикаменты. Сейчас стою под больничкой забирать. Стоят две скорые, двое тяжелых в них, под кислородом, врач просто умоляет принять, но мест нет", - поделился мужчина.
 
По его словам, украинцам уже пора понять, что болезнь никакая не выдумка.
 
"Так что сторонники «барановируса», как вы там говорите, снимайте наконец свои розовые очки", - подытожил украинец.

Как известно, в Украине в марте 2020 года объявили карантин в связи с пандемией. За последние месяцы карантин неоднократно продлевали, в последний раз - до 31 декабря 2020 года.

коронавирус

Сейчас Украина разделена на карантинные "зоны" - для разных регионов предусмотрены разные ограничения. При этом для всех "зон" сохраняется правило соблюдения дистанции и ношения масок в общественных местах.

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