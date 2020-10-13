Себя и окружающих нужно беречь

Китайский вирус запускает системное воспаление, истощает организм, как химиотерапия и дает сбой, который выскакивает позже

Об этом рассказал главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в интервью для Обозревателя.

По его словам, вирус серьезно истощает организм и может привести к тому, что активизируются болезни, которые таились в организме, но могли "выстрелить" не сейчас, а через 5-10 лет.

По его словам, коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм, как химиотерапия и дает сбой, который выскакивает позже.

"У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего", - предупредил Жиравецкий.

Он также пояснил, что перенесенный коронавирус может ускорить болезненные процессы в организме человека, которые могли бы выстрелить только лет через 10.

Также ранее сообщалось, что врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.

Он также назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.