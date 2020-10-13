Китайский вирус запускает системное воспаление, истощает организм, как химиотерапия и дает сбой, который выскакивает позже
Об этом рассказал главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в интервью для Обозревателя.
По его словам, вирус серьезно истощает организм и может привести к тому, что активизируются болезни, которые таились в организме, но могли "выстрелить" не сейчас, а через 5-10 лет.
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По его словам, коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм, как химиотерапия и дает сбой, который выскакивает позже.
"У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего", - предупредил Жиравецкий.
Он также пояснил, что перенесенный коронавирус может ускорить болезненные процессы в организме человека, которые могли бы выстрелить только лет через 10.
Также ранее сообщалось, что врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.
Он также назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.