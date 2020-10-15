Голова Китаю Сі Цзіньпін закликав армію країни готується до військових дій

В ході інспекції Корпусу морської піхоти в місті Чаочжоу він закликав військовослужбовців країни "направити розум і енергію на підготовку до війни".

Також китайський лідер зажадав "підтримувати стан підвищеної готовності" і бути "абсолютно лояльною, абсолютно чистою і абсолютно надійною" армією, передає видання "Страна".

Сі Цзіньпін підкреслив, що в найближчі п'ять років зміцнення боєготовності стане головним пріоритетом в Китаї.

"Ми повинні спиратися на поточну ситуацію і мати перспективний погляд, серйозно вивчати і вирішувати непогашені протиріччя і реальні потреби, а також планувати посилення морської піхоти", - зазначив китайський лідер.

Однак Сі Цзіньпін не уточнив, з ким збирається воювати Китай.

Раніше військовий експерт Олег Жданов озвучив думку, що Володимир Путін готовий скористатися конфліктом в Нагірному Карабасі, щоб зробити Вірменію союзною державою, а потім ввести туди війська і отримати військовий анклав для тиску на Туреччину.

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