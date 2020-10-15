Председатель Китая Си Цзиньпин призвал армию страны готовится к военным действиям

В ходе инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу он призвал военнослужащих страны "направить ум и энергию на подготовку к войне".

Также китайский лидер потребовал "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной" армией, передает издание "Страна".

Си Цзиньпин подчеркнул, что в ближайшие пять лет укрепление боеготовности станет главным приоритетом в Китае.

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - отметил китайский лидер.

В то же время Си Цзиньпин не уточнил, с кем собирается воевать Китай.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил мнение, что Владимир Путин готов воспользоваться конфликтом в Нагорном Карабахе, чтобы сделать Армению союзным государством, а потом ввести туда войска и получить военный анклав для давления на Турцию.

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