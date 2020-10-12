Колишній лідер гурту "Ляпіс Трубецькой" Сергій Міхалок записав відео-звернення до Світлани Тихановської

Зокрема він різко висловився у бік лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської і опублікував відео на сторінці в Instagram, в якому з матами і лайками накинувся на Тихановську, проте пізніше видалив публікацію.

Зокрема, він розкритикував Тихановську за бездіяльність в якості "обраного президента", передає Обозреватель.

Також артист був шокований її бажанням запросити президента Росії Володимира Путіна для медіації переговорів щодо ситуації в Білорусі нарівні з представниками інших країн.

"Ви хочете користуватися медіатором! Який на х**й медіатор! І причому медіатором в нашу країну ви кличете головного імперіаліста, ну, по суті, "доктора Зло", і зараз головного антигероя людства! Ви кличете медіатором Путіна"– обурювався музикант.

Крім того, Міхалок порівняв Тихановську з зайцем, який запрошує в гості вовка.

"На переговори вовка за зайцем, бл**ь, запрошується лисицю, на х**. Вона на** старого вовка, на х**, а зайця все одно з'їсть! Який медіатор? Це людина, яка хоче відновити Радянський Союз ... у нього бажання-відновити імперію! Не потрібен медіатор! Грай "по-дворовому": гітару дали, швидше бомби. А то гітару дали, зараз медіатор принесуть ... зараз розбіжиться вся публіка. Давай, вали, Свєта!",- емоційно висловився артист у відеозверненні.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.