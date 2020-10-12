Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок записал видео-обращение к Светлане Тихановской

В частности он резко высказался в сторону лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской и опубликовал видео на странице в Instagram, в котором с матами и ругательствами набросился на Тихановскую, однако позже удалил публикацию.

В частности, он раскритиковал Тихановскую за бездействие в качестве "избранного президента", передает Обозреватель.

Также артист был шокирован ее желанием пригласить президента России Владимира Путина для медиации переговоров по ситуации в Беларуси наравне с представителями других стран.

"Вы хотите пользоваться медиатором! Какой на х**й медиатор! И причем медиатором в нашу страну вы зовете главного империалиста, ну, по сути, "доктора Зло", и сейчас главного антигероя человечества! Вы зовете медиатором Путина", – возмущался музыкант.

Кроме того, Михалок сравнил Тихановскую с зайцем, который приглашает в гости волка.

"На переговоры волка за зайцем, бл**ь, приглашается лиса, на х**. Она на**т старого волка, на х**, а зайца все равно съест! Какой медиатор? Это человек, который хочет восстановить Советский Союз ... у него желание - восстановить империю! Не нужен медиатор! Играй "по-дворовом": гитару дали, скорее бомби. А то гитару дали, сейчас медиатор принесут ... сейчас разбежится вся публика. Давай, вали, Света!", – эмоционально высказался артист в видеообращении.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.