Американські виробники зрідженого природного газу мають намір заповнити країни Європи паливом на тлі відновлення цін на сировину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Комерсант".

Таким чином, американський газ буде конкурувати з газом з РФ на енергоринку ЄС.

Слід зазначити, що вартість газу на найбільшому газовому хабі Європи - TTF - станом на понеділок, 12 жовтня, склала 186,3 долара за тисячу кубометрів.

Одночасно з цим ф'ючерс на листопад перевищив позначку в 187 доларів. Це максимальний рівень з початку грудня 2019 року і набагато вище мінімумів травня 2020 року, коли тисяча кубометрів торгувалася на рівні 34 доларів.

За прогнозами аналітиків S&P Global Platts, зростання попиту на газ в Китаї і Північно-Східній Азії при одночасному зростанні цін дозволить вивести виробництво зрідженого природного газу в США на повну потужність вже до кінця четвертого кварталу.

У рейтинговому агентстві Fitch прогнозують, що до наступного місяця завантаження американських заводів зі скраплення газу повинні вийти на докризовий рівень, якщо ціни на газ в Європі не впадуть.

Ранее сообщалось, что россияне решили устроить Украине "новые проблемы". В частности, в России предложили запретить импорт украинских железнодорожных колес на территорию страны. Известно, что такое решение будут принимать в РФ на уровне правительства, но ввести запрет планируется до конца текущего года. Между тем по просьбе издания в Минтрансе ответили, что ведомство не получало таких предложений.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

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