Американские производители сжиженного природного газа намерены заполнить страны Европы топливом на фоне восстановления цен на сырье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Коммерсант".

Таким образом, американский газ будет конкурировать с газом из РФ на энергорынке ЕС.

Следует отметить, что стоимость газа на крупнейшем газовом хабе Европы - TTF-по состоянию на понедельник, 12 октября, составила 186,3 доллара за тысячу кубометров.

Одновременно с этим фьючерс на ноябрь превысил отметку в 187 долларов. Это максимальный уровень с начала декабря 2019 года и намного выше минимумов мая 2020 года, когда тысяча кубометров торговалась на уровне 34 долларов.

По прогнозам аналитиков S&P Global Platts, рост спроса на газ в Китае и Северо-Восточной Азии при одновременном росте цен позволит вывести производство сжиженного природного газа в США на полную мощность уже к концу четвертого квартала.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют, что к следующему месяцу загрузки американских заводов по сжижению газа должны выйти на докризисный уровень, если цены на газ в Европе не упадут.

Раніше повідомлялось, що росіяни вирішили влаштувати Україні "нові проблеми". Зокрема, в Росії запропонували заборонити імпорт українських залізничних коліс на територію країни. Відомо, що таке рішення прийматимуть в РФ на рівні уряду, але ввести заборону планується до кінця поточного року. Тим часом, на запит видання в Мінтрансі відповіли, що відомство не отримувало таких пропозицій.

Напомним, в Европе нашли замену "Северному потоку-2", в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответ Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.