Конфлікт у Нагірному Карабаху триває вже 30 років, і у мережі з'явились кадри, яким він був на самому початку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Дев'яності".

Так, у мережі показали фото з Нагірного Карабаху початку 1990-х років.

На світлині можна побачити жінку, яка постраждала через бойові дії в зоні конфлікту.

"Мешканка Вірменії сидить з усім її майном. Карабахський конфлікт, Кубатли, Азербайджанська РСР, травень 1991 року", - йдеться в підписі до фотографії.

Даний кадр відноситься до періоду Карабахської війни між Азербайджаном і Вірменією, яка тривала з 1987 по 1994 рік. Тоді за час збройного конфлікту, за оцінками більшості експертів, загинули 20-25 тисяч чоловік, включаючи мирне населення.

У 1994 влади двох країн домовилися про припинення вогню, проте їм так і не вдалося укласти мирну угоду. Протягом останніх 30 років тривали сутички, а в 2016 році загинули десятки військових з обох сторін.

Нещодавно конфлікт поновився з новою силою - наприкінці вересня 2020 року Вірменія і Азербайджан в черговий раз розгорнули повномасштабні бойові дії на Південному Кавказі за Нагірно-Карабахський регіон. Він визнаний частиною Азербайджану, однак фактично він перебуває під контролем етнічних вірмен.

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