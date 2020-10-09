Туреччині прирозили "реакцією РФ" на поранення пропагандистів Кремля у Нагірному Карабаху

Як передає Politeka з посиланням на "Діалог", такі погрози озвучив військовий кореспондент сепаратистського порталу ANNA-NEWS Олександр Харченко.

Так, після поранення російських пропагандистів Юрія Котенка та Арзанова Левона в зоні конфлікту в Нагірному Карабаху їхні колеги звинуватили Туреччину в провокації.

Харченко заявив, що росіян нібито заманили в пастку. Спочатку вдарили для привертання уваги, а потім нібито били умисно.

"Після першого бомбардування буквально всі воєнкори кинулися в Шуші. Дорога рясніла машинами з написом PRESS. Всі провідні ЗМІ стали публікувати матеріали звідти", - розповів Харченко.

Він заявив, що поки люди перебували в укритті, над ними кружляв розвідувальний безпілотник.

"Повірте, що російське військово-політичне керівництво не дивиться на Карабах крізь пальці. Не думайте, що Росія вирішила піти з Закавказзя і готова віддати цей регіон на поталу Туреччини. Бути може, зараз прості хлопці з російських провінцій сидять на валізах і тільки чекають наказу... Багато хто сміявся над російськими безпілотниками... Вже зараз за помахом чарівної палички дрони камікадзе можуть десятками полетіти в бік сирійських бойовиків і тих, хто їх підтримує", - пригрозився Харченко.

Він також закликав "не випробовувати терпіння північного сусіда".

"Ми багато чого можемо пробачити, але будь-яка чаша терпіння має свій вимір", - заявив він.

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