Турции прирозили "реакцией РФ" на ранения пропагандистов Кремля в Нагорном Карабахе

Как передает Politeka со ссылкой на "Диалог", такие угрозы озвучил военный корреспондент сепаратистского портала ANNA-NEWS Александр Харченко.

Так, после ранения российских пропагандистов Юрия Котенко и Левона Арзанова в зоне конфликта в Нагорном Карабахе их коллеги обвинили Турцию в провокации.

Харченко заявил, что россиян якобы заманили в ловушку. Сначала ударили для привлечения внимания, а потом якобы били умышленно.

"После первой бомбардировки буквально все военкоры бросились в Шуши. Дорога пестрела машинами с надписью PRESS. Все ведущие СМИ стали публиковать материалы оттуда", - рассказал Харченко.

Он заявил, что пока люди находились в укрытии, над ними кружил разведывательный беспилотник.

"Поверьте, что российское военно-политическое руководство не смотрит на Карабах сквозь пальцы. Не думайте, что Россия решила уйти из Закавказья и готова отдать этот регион на откуп Турции. Быть может, сейчас простые ребята из российских провинций сидят на чемоданах и только ждут приказа... Многие смеялись над российскими беспилотниками... Уже сейчас по мановению волшебной палочки дроны камикадзе могут десятками полететь в сторону сирийских боевиков и тех, кто их поддерживает", - пригрозился Харченко.

Он также призвал "не испытывать терпение северного соседа".

"Мы многое можем простить, но любая чаша терпения имеет свой измерение", - заявил он.

Как известно, один из раненных в Карабахе пропагандистов - Юрий Котенок. Он активно освещал события на Донбассе, поддерживая сепаратистов, брал интревью у главарей боевиков и дискредитировал ВСУ.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.