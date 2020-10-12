Конфликт в Нагорном Карабахе длится уже 30 лет, и в сети появились кадры, каким он был в самом начале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Девяностые".

Так, в сети показали фото из Нагорного Карабаха начала 1990-х годов.

На фотографии можно увидеть женщину, пострадавшую из-за боевых действий в зоне конфликта.

"Жительница Армении сидит со всем ее имуществом. Карабахский конфликт, Кубатли, Азербайджанская ССР, май 1991 года", - говорится в подписи к фотографии.

Данный кадр относится к периоду Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией, которая длилась с 1987 по 1994 год. Тогда за время вооруженного конфликта, по оценкам большинства экспертов, погибли от 20 до 25 тысяч человек, включая мирных жителей.

В 1994 году власти Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня, однако им так и не удалось заключить мирное соглашение. В течение последних 30 лет продолжались столкновения, а в 2016 году погибли десятки военных с обеих сторон.

Недавно конфликт возобновился с новой силой - в конце сентября 2020 года Армения и Азербайджан в очередной раз развернули полномасштабные боевые действия на Южном Кавказе за Нагорно-Карабахский регион. Эта территория признана частью Азербайджана, однако фактически она находится под контролем этнических армян.

Как известно, Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе заручился поддержкой Турции, а Армения - России.

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