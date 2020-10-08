Російська Федерація в тимчасово окупованому Криму почала справжній геноцид громадян

Таку думку озвучив журналіст Айдер Муждабаєв. Він упевнений, що заради води Кремль готовий на все, але керівництво РФ саме довело Крим до такого стану.

Про це він розповів в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

Муждабаєв вважає, що за воду для Криму керівництво РФ готове віддати будь-які гроші, але проблему не можна так просто вирішити і це вина самих окупантів.

"Проблему з водою вони самі собі влаштували, тому що в попередні роки вистачало. Кремль створив перенаселення в Криму - це справжня політика геноциду проти українського народу. Разом з тим, подавати воду з боку підконтрольної України в Крим – це фактично здача територій", — емоційно заявив журналіст.

Він також навів статистику, яку озвучують по місцевому окупаційному радіо. Зокрема окупанти рапортують про три мільйони жителів Криму. На момент окупації було трохи більше двох мільйонів.

"Це величезне навантаження на економіку і на конкретні райони! Вони ж не хочуть жити, наприклад, в степовому Криму. Але ще й військові бази, які в степовому Криму - Джанкой і так далі. Я думаю, зараз якийсь чиновник, може, і був би готовий взяти мільярди за воду в Крим, але це неможливо", — резюмував він.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна - розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.