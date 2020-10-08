Российская Федерация во временно оккупированном Крыму начала настоящий геноцид граждан

Такое мнение озвучил журналист Айдер Муждабаев. Он уверен, что ради воды Кремль готов на все, но руководство РФ само довело Крым до такого состояния.

Об этом он рассказал в интервью для журналистов издания Обозреватель.

Муждабаев считает, что за воду для Крыма руководство РФ готово отдать любые деньги, но проблему нельзя так просто решить и это вина самих оккупантов.

"Проблему с водой они сами себе устроили, потому что в предыдущие годы хватало. Кремль создал перенаселение в Крыму – это настоящая политика геноцида против украинского народа. Вместе с тем, подавать воду со стороны подконтрольной Украины в Крым – это фактически сдача территорий", — эмоционально заявил журналист.

Он также привел статистику, которую озвучивают по местному оккупационному радио. В частности оккупанты рапортуют о трех миллионах жителях Крыма. На момент оккупации было чуть больше двух миллионов.

"Это огромная нагрузка на экономику и на конкретные районы! Они же не хотят жить, например, в степном Крыму. Но еще и военные базы, которые в степном Крыму – Джанкой и так далее. Я думаю, сейчас какой-то чиновник, может, и был бы готов взять миллиарды за воду в Крым, но это невозможно", — резюмировал он.

Напомним, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.