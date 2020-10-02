Губернатор краю придумав, як повернути людям інтерес до життя

Нове відомство з'явиться на Камчатці

Про створення "міністерства щастя" першим повідомив губернатор краю Володимир Солодов, повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт регіону.

"Зараз проводжу реформу органів влади Камчатського краю, і ми прийняли рішення створити міністерство щастя. Офіційно повна його назва – міністерство соціального благополуччя і сімейної політики, але скорочено це саме про щастя. Мені важливо цей перехід здійснити, піти від "міністерства скривджених і знедолених". Звичайно, ми будемо займатися людьми в складній ситуації, але нам потрібно їх зробити благополучними, щасливими, займатися не просто вирішенням проблем, які наболіли, а тим, щоб люди були благополучними", – заявив чиновник.

У соцмережах подібна ініціатива вже отримала свою частку уваги. Так у Twitter Μuд Ρöuccu пожартували над нею.

"Невже це буде МЗС і його Департамент з постачання наркотичних засобів?", – йдеться в публікації.

Користувачі жарт оцінили і вже запропонували поставити на чолі нового відомства офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

"І Машка міністром", "А міністерство Правди?", "Очікується, що в країну з метою підтримки працездатності Міністерства щастя завезуть мігрантів з латиноамериканською зовнішністю і колумбійським акцентом", "довго ж вони до цього йшли!", "Міністр Машка Захарова", – іронізують читачі.

Зазначимо, що раніше створити в Росії Міністерство щастя пропонувала спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, але ця ідея, за її словами, не прижилася. Після цього вона виступила за створення в країні за прикладом Великобританії нової посади — міністра самотності.

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