Один з головних пропагандистів Росії Дмитро Кисельов в черговий раз зганьбився під час розповіді про Україну

Він розповів глядачам про те, що наша держава створює військово-морську базу в Сєвєродонецьку Донецької області. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Мид Роисси" в Twitter.

Кисельов повідомляє про те, що Америка і Великобританія всіляко допомагають Україні.

"За програмою іноземне військове фінансування Україна отримає 16 швидкісних катерів Mark VI з повним комплектом озброєння на суму 600 мільйонів доларів. Частина цих катерів будуть розміщені на новій військово-морській базі "Схід" у Бердянську, що на Азовському морі. Нові військово-морські бази Україна також створює в Маріуполі Донецької області, в Сєвєродонецьку Луганської області, і в Очакові, що в Миколаївській", - повідав пропагандист.

Він також згадав про те, що військові інструктори з США і Британії регулярно навчають частини ЗСУ на кримському напрямку, в Азовсько-Чорноморському басейні, роблячи особливий наголос на дії спецназу, а з середини минулого року ЦРУ США готують водолазів СБУ.

"Тренування йдуть у Кременчуцькому водосховищі Полтавської області, а спецполігон для підготовки водолазів і снайперів обладнають у Світловодську Кіровоградської області. Пізніше до цих тренувань підключилися і англійці".

Від Кисельова росіяни дізналися і про те, що стратегія розвитку сил спеціальних операцій України до 2035 року узгоджена зі штабом спеціальних операцій НАТО, а з 2025 року ССО України включені на постійній основі до складу сил реагування Альянсу.

Дмитрий Киселёв рассказал о том, что Украина создаст новую военно-морскую базу в Северодонецке Луганской области. На карту пропагандон Киселёв посмотреть забыл:pic.twitter.com/hcomNZu722 — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 30, 2020

"Дмитро Кисельов розповів про те, що Україна створить нову військово-морську базу в Сєвєродонецьку Луганської області. На карту пропагандон Кисельов подивитися забув", - підписали відео.

Під публікацією розгорілася жвава дискусія, читачі не пошкодували сарказму.

"Але основна військово-морська база, звичайно у Львові)", "Не забуваємо про допоміжні військово-морські бази в Полтаві, Вінниці та в Мукачеві!!!", "Ну збрехав небагато. Вперше чи що?", "Ну було б не дивно, якщо б Скабєєва, яка абсолютно тупа, таке заявила. Але Кисельов же жив і працював в Україні!", "І потужний підводний флот туди заведе. Якихось 300 км по суші - не проблема для українського ВМФ", "підводний човен в пісках України))) дивіться по всіх федеральних каналах", "якби хоча б половина сюжету була правдою, було б просто здорово!", "Діма! Ти Митрофанушка XXI століття! Найми собі географа", "Ага, катери в сєвєродонецькому степу. На що не підеш заради скреп!"– іронізують під відео.

Нагадаємо, пропагандист Кисельов влаштував ганебне шоу через отруєння Навального.

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