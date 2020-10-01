Москва зажадала від Анкари припинити втручання в конфлікт в Нагірному Карабасі, але отримала несподівану відповідь

У свою чергу Туреччина пригадала Росії окупацію українських і грузинських територій, передає "Діалог.UA".

Ці слова прозвучали в ході переговорів турецької сторони з російським президентом Володимиром Путіним і главою зовнішньополітичного відомства РФ Сергієм Лавровим.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара підтримала вимогу росіян припинити війну в Нагірному Карабасі, проте поставила одну-єдину умову: Вірменія повинна піти з карабахської території, яка офіційно належить Азербайджану.

"Де ви бачили, щоб країну, чиї землі були окуповані, ставили на одну чашу терезів з окупантом?" - цитує джерело главу турецького МЗС.

Чавушоглу провів паралелі між ситуацією в Карабасі і окупацією Росією територій України і Грузії, зазначивши, що міжнародне співтовариство справедливо підтримує цілісність цих країн. За словами міністра, Карабах заслуговує на таку ж позицію.

Поки що в конфлікті між Вірменією і Азербайджаном Росія зайняла нейтральну позицію, проте російські літаки були помічені в частих перельотах у бік Кавказу.

Тим часом Міноборони Азербайджану публікує все нові відео знищення техніки і живої сили противника за допомогою ударних дронів-камікадзе, які держава закупила у Ізраїлю. Так, один з ударів безпілотника знищив машину з вірменськими резервістами.

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