Москва потребовала от Анкары прекратить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе, но получила «ответку»

В свою очередь Турция припомнила России оккупацию украинских и грузинских территорий, передает «Диалог.UA».

Эти слова прозвучали в ходе переговоров турецкой стороны с российским президентом Владимиром Путиным и главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара поддержала требование россиян прекратить войну в Нагорном Карабахе, однако поставила одно-единственное условие: Армения должна уйти с карабахской территории, которая официально принадлежит Азербайджану.

«Где вы видели, чтобы страну, чьи земли были оккупированы, ставили на одну чашу весов с оккупантом?» – цитирует источник главу турецкого МИДа.

Чавушоглу провел параллели между ситуацией в Карабахе и оккупацией Россией территорий Украины и Грузии, отметив, что международное сообщество справедливо поддерживает целостность этих стран. По словам министра, Карабах заслуживает на такую же позицию.

Пока что в конфликте между Арменией и Азербайджаном Россия заняла нейтральную позицию, однако российские самолеты были замечены в частых перелетах в сторону Кавказа.

Тем временем Минобороны Азербайджана публикует все новые видео уничтожения техники и живой силы противника с помощью ударных дронов-камикадзе, которые государство закупило у Израиля. Так, один из ударов беспилотника уничтожил машину с армянскими резервистами.

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