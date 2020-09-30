В Госдуме уверяют, что Россия не станет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, даже если Турция будет активно поддерживать Азербайджан
Как передает Politeka со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Шерин.
Выступая в рамках эфира "Медиагруппа Патриот", российский политик сказал, что Турция является членом НАТО, и это первая причина, по которой Россия не станет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Кроме того, по его словам, Россия не может использовать дипломатический потенциал на этом этапе.
При этом он отметил, что у российских военных "получается лучше решать вопросы".
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"Хотя в принципе у наших военных получается лучше решать вопросы государственного значения. Но война - очень непопулярное решение, потому что во время войны гибнут люди. Мы должны беречь наших солдат", - сказал Шерин.
Тем не менее, депутат Госдумы предположил, что российская армия может принять участие в конфликте между Азербайджаном и Арменией, если Турция изменит свой внешнеполитический курс.
По его словам, Россия должна продавать Армении только качественное оружие, но лишь в том случае, если будет 100% предоплаты. Также Ереван получит поддержку РФ, если открыто признает Крым частью РФ, тогда и вопрос по Нагорному Карабаху в Кремле рассмотрят "более объективно".
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.