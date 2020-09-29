Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву глави МЗС Туреччини про те, що вона підтримає Азербайджан

Зокрема, Пєсков в паніці наполегливо попросив Анкару утриматися від військової допомоги Баку. Там вважають, що це лише роздує конфлікт у Нагірному Карабасі.

Про це пише російське видання ТАСС.

За словами Пєскова, РФ нібито хоче, щоб військовий конфлікт у Нагірному Карабасі перейшов у дипломатичну площину. У Кремлі переконані, всі заяви про те, що буде надана військова підтримка однієї зі сторін, лише заважають і підливають масла у вогонь.

"Будь-які заяви про військову підтримку або військову активність однозначно підливають масла у вогонь, ми категорично проти цього, ми не згодні з такою постановкою питання", - сказав Пєсков.

Пєсков запевнив, що Росія закликає Туреччину та інших своїх партнерів, зробити все, щоб сторони припинили військовий конфлікт у Нагірному Карабасі.

При цьому Пєсков явно лукавить, адже днями азербайджанці, які знаходяться в Ірані, зафіксували на камеру пересування російської техніки з території Ірану в бік вірменського кордону.

Зазначалося, що велике озброєння зафіксовано не було, але на номерах військової техніки є число 18, значить вона була на балансі МНС РФ.

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