Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы МИД Турции о том, что она поддержит Азербайджан

В частности, Песков в панике настоятельно попросил Анкару воздержаться от военной помощи Баку. Там считают, что это лишь раздует конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

По словам Пескова, РФ якобы хочет, чтобы военный конфликт в Нагорном Карабахе перешел в дипломатическую плоскость. В Кремле убеждены, все заявления о том, что будет оказана военная поддержка одной из сторон, лишь мешают и подливают масла в огонь.

"Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", – сказал Песков.

Песков заверил, что Россия призывает Турцию и остальных своих партнеров, сделать все, чтобы стороны прекратили военный конфликт в Нагорном Карабахе.

При этом Песков явно лукавит, ведь на днях азербайджанцы, находящиеся в Иране, зафиксировали на камеру передвижение российской техники с территории Ирана в сторону армянской границы.

Отмечалось, что крупное вооружение зафиксировано не было, но на номерах военной техники есть число 18, значит она была на балансе МЧС РФ.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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