Депутат Держдуми розповів, що у їхніх солдатів "краще виходить вирішувати питання"

У Держдумі запевняють, що Росія не стане втручатись у конфлікт в Нагірному Карабаху, навіть якщо Туреччина буде активно підтримувати Азербайджан

Як передає Politeka з посиланням на російські ЗМІ, про це заявив депутат Держдуми РФ Олександр Шерін.

Виступаючи в рамках ефіру "Медіагрупа Патріот", російський політик сказав, що Туреччина є членом НАТО, і це перша причина, з якої Росія не стане втручатися в конфлікт в Нагірному Карабаху. Крім того, за його словами, Росія не може використовувати дипломатичний потенціал на цьому етапі.

При цьому він зазначив, що у російських військових "виходить краще вирішувати питання".

"Хоча в принципі у наших військових виходить краще вирішувати питання державного значення. Але війна - дуже непопулярне рішення, тому що під час війни гинуть люди. Ми повинні берегти наших солдатів", - сказав Шерін.

Тим не менш, депутат Держдуми припустив, що російська армія може взяти участь у конфлікті між Азербайджаном і Вірменією, якщо Туреччина змінить свій зовнішньополітичний курс.

За його словами, Росія повинна продавати Вірменії тільки якісну зброю, але лише в тому випадку, якщо буде 100% передоплати. Також Єреван отримає підтримку РФ, якщо відкрито визнає Крим частиною РФ, тоді і питання щодо Нагірного Карабаху в Кремлі розглянуть "більш об'єктивно".

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