У російському місті Челябінськ урочисто відкрили майданчик зі сміттєвими контейнерами

Все пройшло в кращих совкових традиціях: з урочистими промовами і перерізанням червоної стрічки, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ. "Героями" дня стали депутати партії "Єдина Росія".

"На вулиці Воровського, 17 районна адміністрація і кандидати в депутати Закзібрання зібрали людей взяти участь у відкритті сміттєвого майданчика", - пишуть журналісти, відзначаючи, що жителі не очікували такого пафосу з боку чиновників.

Відео перерізання стрічки облетіло мережу, викликавши шквал іронічних коментарів.

"Ми нарешті можемо дозволити собі нові сміттєві баки!!!!", "Шкода, салюту з цього приводу не було!", "відразу видно – велика ядерна наддержава))) обама – тремтіти)))", "дожили! щастя то яке Путін, Путін 👏.😆 ))", – пишуть під відео користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в Челябінську правоохоронці зганьбилися, намагаючись прогнати корів, які забрели у двір в спальному районі міста.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як одна з корівок ганяється за поліцейським, у якого в руках кийок. Оббігши кілька разів навколо дитячої конструкції у дворі, той рятується втечею за поліцейське авто.

В Челябинске коровы заставили ментов, которые приехали чтобы прогнать их со двора дома, спасаться бегством.



Когда даже скот понял, как нужно правильно разговаривать с путинскими опричниками в погонах, а россияне до сих пор всё ещё нет pic.twitter.com/KSeyDLXtuw — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 26, 2020

Його напарник сигналить, що є сили, намагаючись налякати корів, проте найупертіша не відходить від патрульного авто, сподіваючись, що її жертва знову опиниться на відкритій території.

Той же в свою чергу кричить "Ідіть звідси все!", після чого тварини, зібравшись в стадо, все ж ретируються з двору.

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