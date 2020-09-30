За шість років окупації жителям ОРДЛО всіляко намагаються нав'язати думку про те, що України немає і ніколи не існувало

Про те, як у підконтрольних бойовикам районах Донецької та Луганської області "обробляють" жителів, розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" 18-річний житель Луганська Кирило Самоздра, який втік з окупації в лютому цього року.

Хлопець розповів, що перше, чим зайнялися окупанти, це шкільна освіта.

"Замість історії України ми стали вивчати так звану "історію Вітчизни», програма якої складена таким чином, щоб сформувати у школярів таке уявлення, як ніби України взагалі не існувало", – згадує юнак.

Правда, в дитячих таборах Україна з'являється в якості ворога. Під час військово-спортивних ігор дітей ділили на дві команди, одна з яких – «герої-ополченці», друга – «погані українці».

За словами Кирила, школярів вчать поводитися зі зброєю, збирати і розбирати автомат Калашникова, проводять стройову підготовку тощо. Він намагався всіляко дистанціюватися від подібних занять, що не залишилося непоміченим з боку «МГБ», які провели з ним «профілактичну бесіду». При цьому Самоздрі запропонували або співпрацювати, або пригрозили заарештувати, як «шпигуна».

Після такої бесіди юнак зрозумів, що звідси потрібно тікати. Спочатку він місяць ховався, а потім зміг виїхати з ОРДЛО через КПВВ «Станиця Луганська» і відправився в столицю України.

Він зазначив, що перший час життя в Києві дуже дивувався свободі, від якої в його рідному Луганську не залишилося і сліду. Зараз він працює, бере участь у громадському житті. При цьому, підкреслив Кирило, він досі не зміг до кінця перебороти в собі психологію людини, яка не один рік прожила в умовах окупації і постійного страху.

Хлопець хоче, щоб політики і прості українці розуміли, чтоп роисходит в окупації, а жителям ОРДЛО порадив робити все можливе, щоб вирватися на свободу і реалізувати свій потенціал, тому що під ковпаком бойовиків зробити цього вони не зможуть.

Нагадавши, окупанти вирішили зіпсувати життя населенню ОРДЛО, цілі сім'ї позбулися останнього.

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