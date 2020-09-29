Бойовики на Донбасі, незважаючи на перемир'я, несуть серйозні втрати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію журналіста Юрія Бутусова у соцмережі.

Так, протягом останніх днів серпня, незважаючи на всеосяжне перемир'я, члени незаконних збройних формувань зазнали великих втрат на передовій. Причиною тому стала серія вибухів на позиціях окупантів.

Зокрема, перший вибух був зафіксований ще місяць тому, 28 серпня. Вибух стався на прифронтовій дорозі окупованій території. Відомо, що тоді загинули двоє окупантів з "мотострілецької бригади". Ще один вибух стався на тій самій ділянці фронту, коли туди прибуло відділення інженерно-саперної роти "ДНР" для розмінування території. В результаті детонації вибухового пристрою загинув бойовик Роман Меліхов. Крім того, шестеро окупантів отримали поранення.

Також відомо, що 30 серпня підірвався "Урал" окупантів. Інформації про втрати наразі немає.

Наступного дня, 31 серпня, на бойовиків чекали нові вибухи - в районі окупованих Миколаєва, Сосновської, а також Приморського. Одразу п'ять російських найманців отримали травми. В ніч з 31 серпня на 1 вересня вибух прогримів на позиції однієї з "мотострілкових бригад" терористів "ДНР". Тоді два бойовика отримали важкі поранення.

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