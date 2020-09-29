Журналіст, представник України в ТКГ Сергій Гармаш різко висловився про ватажків "Л/ДНР"

За його словами, представники "Л/ДНР" в Тристоронній контактній групі на засіданнях показали своє справжнє обличчя, вони весь час говорять, грубо перебивають інших і весь час виступають з претензіями до України.

Про це Сергій Гармаш розповів в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель. Він також додав, що ватажки терористів дозволяють собі зайве - говорити з іронією, а іноді з, як вони думають, сарказмом. Такою поведінкою вони себе ганьблять.

"Коли ти знаєш, що людина – маріонетка, нічого не вирішує, але робить вигляд, що він великий бос - це виглядає забавно",- зазначив він.

За словами Гармаша, Росія на переговорах намагається мовчати, а якщо говорить, то лише як "посередник".

"Гризлов (Борис Гризлов, повноважний представник Росії в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, – прим. ред.) так відкрито говорить, що РФ – посередник, хоча Україна, ясна річ, згоди на таке посередництво не давала, і Росія – сторона Тристоронньої контактної групи, – не ОРДЛО", – підкреслив журналіст.

Також раніше повідомлялося, що у відповідь на те, що нещодавно Фокін заявив, що може піти зі складу ТКГ, якщо влада не буде прислухатися до його думки, Сергій Гармаш сказав, що це маловірогідно.

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