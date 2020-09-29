Боевики на Донбассе, несмотря на перемирие, несут серьезные потери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию журналиста Юрия Бутусова в соцсети.

Так, в течение последних дней августа, несмотря на всеобъемлющее перемирие, члены незаконных вооруженных формирований понесли большие потери на передовой. Причиной тому стала серия взрывов на позициях оккупантов.

В частности, первый взрыв был зафиксирован еще месяц назад, 28 августа. Взрыв произошел на прифронтовой дороге оккупированной территории. Известно, что тогда погибли двое оккупантов из "мотострелковой бригады". Еще один взрыв произошел на том же участке фронта, когда туда прибыло отделение инженерно-саперной роты "ДНР" для разминирования территории. В результате детонации взрывного устройства погиб боевик Роман Мелихов. Кроме того, шестеро оккупантов получили ранения.

Также известно, что 30 августа подорвался" Урал " оккупантов. Информации о потерях в данный момент нет.

На следующий день, 31 августа, боевиков ждали новые взрывы - в районе оккупированных Николаева, Сосновской, а также Приморского. Сразу пять российских наемников получили травмы. В ночь с 31 августа на 1 сентября взрыв прогремел на позиции одной из "мотострелковых бригад" террористов "ДНР". Тогда два боевика получили тяжелые ранения.

Напомним, план Путина по разделению Украины провалился, у РФ остался один выход: появилось заявление.

Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" угрожают атаковать Украину в полную силу: "Мы только сдерживались".

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