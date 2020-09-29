Вихованець київського "Динамо" Данило Лісовий висловився про конфлікт між Україною та РФ

Спортсмен, який прийняв громадянство Росії і виступає за "Динамо" з Москви, також назвав найсильнішу емоцію від конфлікту України і Росії.

В інтерв'ю виданню Sports.ru футболіст зізнався, що йому дуже сумно і прикро через виниклу ситуацію між країнами.

Він також озвучив пропагандистські байки про те, що українці і росіяни - "братні народи". І він щиро вірить, що українці і росіяни нібито обов'язково налагодять стосунки і все буде, як було до конфлікту.

"Смуток - найсильніша моя емоція від конфлікту України і Росії. Не знаю, хто має рацію, а хто ні: мені просто шкода, неприємно і прикро. Вірю і сподіваюся, що конфликт та це все припиниться: ми два братніх народи. У когось з України бабусі, дідусі, тітки, дядьки в Росії і навпаки",- сказав Лісовий.

Також раніше повідомлялося, що півзахисник бельгійського клубу "Гент", і збірної України Роман Безус різко висловився про Росії. Він заявив, що ніколи б не поїхав грати в чемпіонат Росії і пояснив свою позицію.

"Ситуація така. Росія – напала на Україну, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", – заявив Безус.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

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