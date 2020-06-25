Чемпіон світу 2005 року з кікбоксингу Павло Журавльов розповів, як Росія обманула Україну в Криму

Так, він згадав, як Росія обманула Україну в Криму під час окупації 2014 року. Він також додав, що Крим зрадив Україну через постійні агітації російської влади.

Таку думку він висловив 2018 року для журналістів видання Tribuna.com.

"Росія діяла нечесно по відношенню до України. Все було злагоджено в Криму і красиво. Якщо дивитися з боку, можна поаплодувати. Але там був референдум — незаконний, але це інша розмова. Але там взагалі не було української агітації і були тільки одні плакати, що "Крим або російський, або з фашистською свастикою". Зрозуміло, що Крим зі свастикою нікому не потрібен. Але при чому вона взагалі?", - зазначив Журавльов.

Спортсмен зізнався, що багато тез, що вселяються йому з дитинства, виявилися фейком. За його словами, коли розбираєшся з усіма міфами - розумієш, що хотіла зробити влада, вселяючи людям ужастики.

"У нас в сім'ї червоною ганчіркою завжди був Бандера. Я вірив, що він поганий персонаж в нашій історії. Було дивно, коли відкрив енциклопедію радянського часу і не знайшов розстріляних дітей і всього іншого. Просто потрібно було скинути вину за Голодомор та інші гріхи на інших, перенаправити гнів народу. На тих же німців. Коли починаєш задавати собі такі питання, клубок розплутується", - підсумував відомий спортсмен.

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Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

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