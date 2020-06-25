Чемпион мира 2005 года по кикбоксингу Павел Журавлев рассказал, как Россия обманула Украину в Крыму
Так, он вспомнил, как Россия обманула Украину в Крыму во время оккупации 2014 года. Он также добавил, что Крым предал Украину из-за постоянных агитаций российской власти.
Такое мнение он высказал 2018 года для журналистов издания Tribuna.com.
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"Россия действовала нечестно по отношению к Украине. Все было в Крыму слаженно, красиво. Если смотреть со стороны, можно поаплодировать. Но там был референдум — незаконный, но это другой разговор. Но там же вообще не было украинской агитации и были только одни плакаты, что "Крым либо российский, либо с фашистской свастикой". Понятно, что Крым со свастикой никому не нужен. Но при чем она вообще?", - отметил Журавлев.
Спортсмен признался, что многие тезисы, внушаемые ему с детства, оказались фейком. По его словам, когда разбираешься со всеми мифами - понимаешь, что хотела сделать власть, внушая людям ужастики.
"У нас в семье красной тряпкой всегда был Бандера. Я верил, что он плохой персонаж в нашей истории. Было удивительно, когда открыл энциклопедию советского времени и не нашел расстрелянных детей и всего прочего. Просто нужно было скинуть вину за Голодомор и прочие грехи на других, перенаправить гнев народа. На тех же немцев. Когда начинаешь задавать себе такие вопросы, клубок распутывается", - подытожил знаменитый спортсмен.
Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.
Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.
Также Politeka писала, что кикбоксер уделал Ломаченко патриотическим видео.