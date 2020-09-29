Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лесовой высказался о конфликте между Украиной и РФ

Спортсмен, который принял гражданство России и выступает за "Динамо" из Москвы, также назвал самую сильную эмоцию от конфликта Украины и России.

В интервью изданию Sports.ru футболист признался, что ему очень грустно и обидно из-за возникшей ситуации между странами.

Он также озвучил пропагандистские байки о том, что украинцы и россияне - "братские народы". И он искренне верит, что украинцы и россияне якобы обязательно померятся и все будет, как было до конфликта.

"Грусть – самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России. Не знаю, кто прав, а кто нет: мне просто жалко, неприятно и обидно. Верю и надеюсь, что конфликт и это все прекратится: мы два братских народа. У кого-то из Украины бабушки, дедушки, тети, дяди в России и наоборот", – сказал Лесовой.

Также ранее сообщалось, что полузащитник бельгийского клуба "Гент", и сборной Украины Роман Безус резко высказался о России. Он заявил, что никогда бы не поехал играть в чемпионат России и объяснил свою позицию.

"Ситуация такая. Россия – напала на Украину, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал. Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать", – заявил Безус.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

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