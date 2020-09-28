З тими, хто не погодиться, церемонитися не будуть

​"Глава" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов вирішив експропріювати водні свердловини на півострові

Про те, що влада півострова, який страждає від посухи, поклала око на свердловини, котрі громадяни викопали собі за власні гроші, написали в соцмережах, передає Politeka.net.

Під час наради Аксьонов запропонував викупити свердловини в приватних дворах.

"Якщо це єдине джерело води, якщо є якісь питання з власниками, приймайте рішення. Водопостачання – спільна справа, вода це для всіх, а не чиясь власність, де приватники не дають воду, особливо зараз. Там, де відмовляють приймати адміністративне рішення, – примусово викуповуйте свердловини", – заявив він на нараді.

Ці слова викликали шквал обурень серед жителів півострова і вразили користувачів соцмереж.

"Нехай тільки прийдуть. Як прийдуть, так і підуть, зустріну з вилами", "Ви гроші давали, коли люди копали? Візьми і замов бурові установки і накопай скважин за свої гроші", – обурюються в пабліках.

Відреагували на заяву Аксьонова і популярні блогери.

"Путінський гауляйтер Аксьонов доручив примусово відбирати у жителів окупованого Криму свердловини, якщо власники відмовляться надати до них доступ. Йдеться про свердловини, які люди бурили за власний рахунок на своїх ділянках. Хотіли каміння з неба, ватники? Скоро їх не буде чим запивати...",- пише КРИМський бандерівець.

"Ось і розкуркулення приспіло) викуповувати ніхто не буде", "це вже кров з неба чи тільки поки камені?", "Це і є опріснювальна установка нового покоління", "продрозверстка), зате в Росії – там давно все добровільно-примусово данину своїм князькам платять)", "а як вони хотіли? Увійти до складу країни, де власне населення століттями існує рабами і продовжувати бути громадянами з правом приватної власності, в тому числі? Нехай побудуть тепер росіянами з усіма витікаючими", - реагують у коментарях.

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