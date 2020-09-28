С теми, кто не согласится, церемониться не будут

​«Глава» оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов решил экспроприировать водные скважины на полуострове

О том, что власти страдающего от засухи полуострова положили глаз на скважины, которые граждане выкопали себе за собственные деньги, написали в соцсетях, передает Politeka.net.

Во время совещания Аксенов предложил выкупить скважины в частных дворах.

«Если это единственный источник воды, если есть какие-то вопросы с собственниками, принимайте решение. Водоснабжение – общее дело, вода это для всех, а не чья-то собственность, где частники не дают воду, особенно сейчас. Там, где отказывают принимать административное решение, – принудительно выкупайте скважины», – заявил он на совещании.

Эти слова вызвали шквал возмущений среди жителей полуострова и поразили пользователей соцсетей.

«Пусть только придут. Как придут, так и уйдут, встречу с вилами», «Вы деньги давали, когда люди копали? Возьми и закажи буровые установки и накопай скважин за свои деньги», – негодуют в пабликах.

Отреагировали на заявление Аксенова и популярные блогеры.

«Путинский гауляйтер Аксёнов поручил принудительно отбирать у жителей оккупированного Крыма скважины, если собственники откажутся предоставить к ним доступ. Речь идет о скважинах, которые люди бурили за собственный счет на своих участках. Хотели камни с неба, ватники? Скоро их не будет чем запивать...», – пишет КРЫМский бандеровец.

«Вот и раскулачивание подоспело) выкупать никто не будет», «это уже кровь с неба или только пока камни?», «Это и есть опреснительная установка нового поколения», «продразверстка), зато в России – там давно все добровольно-принудительно дань своим князькам платят)», «А как они хотели? Войти в состав страны, где собственное население веками существует рабами и продолжать быть гражданами с правом частной собственности, в том числе? Пусть побудут теперь русскими со всеми вытекающими», – реагируют в комментариях.

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