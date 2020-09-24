США посилили санкції проти Росії

Як передає Politela.net, про відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Мінфіну Сполучених Штатів.

Зазначимо, що президент Росії Володимир Путін в рамках Тижня високого рівня виступив на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН і закликав пом'якшити існуючі санкції.

Вже наступного дня США повідомили про посилення обмежень для восьми громадян і семи компаній, пов'язаних з Росією. Вказані три причини: зловмисна діяльність в кіберпросторі, втручання в американські вибори, а також агресія щодо України.



Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив упевненість в тому, що про травлення російського опозиціонера Олексія Навального має поставити хрест на будівництві «Північного потоку-2».

Він зазначив, що замах на життя опозиціонера, який критикує російську владу, за два дні до запланованих дебатів щодо відносин між Євросоюзом і Росією, які були заплановані в Берліні, – це «виклик для всієї демократичної спільноти».