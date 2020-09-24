США усилили санкции против России

Как передает Politela.net, об соответственная информация появилась на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов.

Отметим, что президент России Владимир Путин в рамках недели высокого уровня выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и призвал смягчить существующие санкции.

Уже на следующий день США сообщили об усилении ограничений для восьми граждан и семи компаний, связанных с Россией. Указаны три причины: злонамеренная деятельность в киберпространстве, вмешательство в американские выборы, а также агрессия в отношении Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в том, что о травление российского оппозиционера Алексея Навального должно поставить крест на строительстве «Северного потока-2».

Он отметил, что покушение на жизнь оппозиционера, критикующего российскую власть, за два дня до запланированных дебатов по отношениям между Евросоюзом и Россией, которые были запланированы в Берлине, – это «вызов для всего демократического сообщества».