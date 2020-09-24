США усилили санкции против России
Как передает Politela.net, об соответственная информация появилась на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов.
Отметим, что президент России Владимир Путин в рамках недели высокого уровня выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и призвал смягчить существующие санкции.
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Уже на следующий день США сообщили об усилении ограничений для восьми граждан и семи компаний, связанных с Россией. Указаны три причины: злонамеренная деятельность в киберпространстве, вмешательство в американские выборы, а также агрессия в отношении Украины.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в том, что о травление российского оппозиционера Алексея Навального должно поставить крест на строительстве «Северного потока-2».
Он отметил, что покушение на жизнь оппозиционера, критикующего российскую власть, за два дня до запланированных дебатов по отношениям между Евросоюзом и Россией, которые были запланированы в Берлине, – это «вызов для всего демократического сообщества».
Также мы сообщали, что американские аналитики призвали полностью отказаться от российской нефти.
В частности, с таким призывом выступили аналитики в издании The National Interest. По мнению аналитиков, власти США должны сконцентрироваться не только на блокировании "Северного потока-2", но также пора уже отказаться от закупок российской нефти.
Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.
Как писала Politeka, Лукашенко готовит ответку Европе на санкции против Беларуси.
Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.