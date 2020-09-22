У Сирії загинули шестеро солдатів армії Башара Асада і один російський військовий
Про це повідомляє Politeka з посиланнім на блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.
"Концерт Кобзона в Сирії. Один росіянин придбав квиток за 200 рублів", - прокоментував блогер новину сирійської опозиції.
Так, інформаційні ресурси опозиції Сирії повідомили про ліквідацію групи спецназу. За попередніми даними, на одному з трупів виявили російську екіпіровку.
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Відомо, що на північному заході Сирії виявили на лінії фронту між населеними пунктами Харш Бінін і Кафр-Набаль спорядження, яке належало російському спецназівцю.
За даними місцевих ЗМІ, один військовослужбовець з РФ і ще шестеро солдатів армії Башара Асада загинули, підірвавшись на мінному полі сирійської опозиції, яку підтримує Туреччина.
"Інформаційні ресурси бойовиків повідомляють про підрив російських спецназівців в районі населеного пункту Кафр Нубл на півдні провінції Ідліб. В якості своїх аргументів вони виклали фото шолома, ПНВ, окулярів і магазину від АК, які, судячи з усього були знайдені на місці підриву", - йдеться в тексті публікації.
Як відомо, керівництво Росії відкидає звинувачення в тому, що РФ є однією зі сторін у громадянській війні в Сирії, натомість звинувачує інші країни в пособництві повстанцям.
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