У Сирії загинули шестеро солдатів армії Башара Асада і один російський військовий

Про це повідомляє Politeka з посиланнім на блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.

"Концерт Кобзона в Сирії. Один росіянин придбав квиток за 200 рублів", - прокоментував блогер новину сирійської опозиції.

Так, інформаційні ресурси опозиції Сирії повідомили про ліквідацію групи спецназу. За попередніми даними, на одному з трупів виявили російську екіпіровку.

Відомо, що на північному заході Сирії виявили на лінії фронту між населеними пунктами Харш Бінін і Кафр-Набаль спорядження, яке належало російському спецназівцю.

За даними місцевих ЗМІ, один військовослужбовець з РФ і ще шестеро солдатів армії Башара Асада загинули, підірвавшись на мінному полі сирійської опозиції, яку підтримує Туреччина.

"Інформаційні ресурси бойовиків повідомляють про підрив російських спецназівців в районі населеного пункту Кафр Нубл на півдні провінції Ідліб. В якості своїх аргументів вони виклали фото шолома, ПНВ, окулярів і магазину від АК, які, судячи з усього були знайдені на місці підриву", - йдеться в тексті публікації.

Як відомо, керівництво Росії відкидає звинувачення в тому, що РФ є однією зі сторін у громадянській війні в Сирії, натомість звинувачує інші країни в пособництві повстанцям.

Нагадаємо, росіяни знищили свою бронетехніку на навчаннях "Кавказ - 2020": з'явилося відео.

Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.