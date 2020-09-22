В Сирии погибли шестеро солдат армии Башара Асада и один российский военный

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.

"Концерт Кобзона в Сирии. Один россиянин приобрел билет за 200 рублей", - прокомментировал блогер новость сирийской оппозиции.

Так, информационные ресурсы оппозиции Сирии сообщили о ликвидации группы спецназа. По предварительным данным, на одном из трупов обнаружили российскую экипировку.

Известно, что на северо-западе Сирии обнаружили на линии фронта между населенными пунктами Харш Бинин и Кафр-Набаль снаряжение, принадлежавшее российскому спецназовцу.

По данным местных СМИ, один военнослужащий из РФ и еще шестеро солдат армии Башара Асада погибли, подорвавшись на минном поле сирийской оппозиции, которую поддерживает Турция.

"Информационные ресурсы боевиков сообщают о подрыве российских спецназовцев в районе населенного пункта Кафр Нубл на юге провинции Идлиб. В качестве своих аргументов они выложили фото шлема, ПНВ, очков и магазина от АК, которые, судя по всему были найдены на месте подрыва", - говорится в тексте публикации.

Как известно, руководство России отвергает обвинения в том, что РФ является одной из сторон в гражданской войне в Сирии, зато обвиняет другие страны в пособничестве повстанцам.

Напомним, россияне уничтожили свою бронетехнику на учениях "Кавказ-2020": появилось видео.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.