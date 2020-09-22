В Сирии погибли шестеро солдат армии Башара Асада и один российский военный
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.
"Концерт Кобзона в Сирии. Один россиянин приобрел билет за 200 рублей", - прокомментировал блогер новость сирийской оппозиции.
Так, информационные ресурсы оппозиции Сирии сообщили о ликвидации группы спецназа. По предварительным данным, на одном из трупов обнаружили российскую экипировку.
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Известно, что на северо-западе Сирии обнаружили на линии фронта между населенными пунктами Харш Бинин и Кафр-Набаль снаряжение, принадлежавшее российскому спецназовцу.
По данным местных СМИ, один военнослужащий из РФ и еще шестеро солдат армии Башара Асада погибли, подорвавшись на минном поле сирийской оппозиции, которую поддерживает Турция.
"Информационные ресурсы боевиков сообщают о подрыве российских спецназовцев в районе населенного пункта Кафр Нубл на юге провинции Идлиб. В качестве своих аргументов они выложили фото шлема, ПНВ, очков и магазина от АК, которые, судя по всему были найдены на месте подрыва", - говорится в тексте публикации.
Как известно, руководство России отвергает обвинения в том, что РФ является одной из сторон в гражданской войне в Сирии, зато обвиняет другие страны в пособничестве повстанцам.
Напомним, россияне уничтожили свою бронетехнику на учениях "Кавказ-2020": появилось видео.
Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.