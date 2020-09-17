16-річний син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету і переїхав до Москви
Він вступив до цього ліцею в травні, проте вирішив здобувати освіту в російській столиці, передає "Діалог.UA".
Однією з можливих причин такого рішення може бути те, що БДУ засудив насильницькі дії ОМОНу проти учасників мирних протестів. Ймовірно, Лукашенко подумав, що його синові буде некомфортно вчитися в таких умовах, і вирішив відправити його в "дружню Росію".
За інформацією обізнаних джерел, Лукашенко-молодший навчатиметься в гімназії при МДУ. Як розповів колишній співробітник спецслужб Білорусі, хлопця переправили до Москви в обстановці секретності. Перший час він буде вчитися дистанційно, до того ж – під вигаданим прізвищем.
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У соцмережах вже з'явилися думки про те, що син президента став свого роду заручником Путіна і гарантією того, що Лукашенко виконає всі взяті на себе зобов'язання.
Як відомо, Микола народився в серпні 2004 року поза шлюбом. Президент з малих років брав сина на різні заходи. Однією з найскандальніших появ на публіці сина глави держави стала його проходка з автоматом "АКС-74У" в руках і в повній екіпіровці бійця спецназу перед силовиками біля Палацу Незалежності.
Раніше про те, що син Лукашенка буде вчитися в Москві, писав у себе в Instagram актор Стас Садальський. Що ж стосується самого президента, то він ніяк не коментує цю історію.
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