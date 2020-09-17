16-летний сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай забрал документы с лицея Белорусского государственного университета и переехал в Москву

Он поступил в этот лицей в мае, однако решил получать образование в российской столице, передает «Диалог.UA».

Одной из возможных причин такого решения может быть то, что БГУ осудил насильственные действия ОМОНа против участников мирных протестов. Вероятго, Лукашенко подумал, что его сыну будет некомфортно учиться в таких условиях, и решил отправить его в «дружественную Россию».

По информации осведомленных источников, Лукашенко-младший будет учиться в гимназии при МГУ. Как рассказал бывший сотрудник спецслужб Беларуси, парня переправили в Москву в обстановке секретности. Первое время он будет учиться дистанционно, к тому же – под вымышленной фамилией.

В соцсетях уже появились мнения о том, что сын президента стал своего рода заложником Путина и гарантией того, что Лукашенко исполнит все взятые на себя обязательства.

Как известно, Николай родился в августе 2004 года вне брака. Президент с малых лет брал сына на различные мероприятия. Одним из самых скандальных появлений на публике отпрыска главы государства стала его проходка с автоматом «АКС-74У» в руках и в полной экипировке бойца спецназа перед силовиками возле Дворца независимости.

Ранее о том, что сын Лукашенко будет учиться в Москве, писал у себя в Инстаграм актер Стас Садальский. Что же касается самого президента, то он никак не комментирует эту историю.

Напомним, Ургант едко потроллил Лукашенко и его сына Колю, видео облетело сеть.

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