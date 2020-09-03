16-летний сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай снова оказался в центре внимания

В этот раз поводом для пересудов послужило то, что сын главы государства внезапно забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, где планировал углубленно изучать биологию, передает Politeka.net со ссылкой на ряд телеграмм-каналов.

Так, ТК «НеМалахов» еще несколько дней назад сообщил, что Николай Лукашенко "внезапно забрал" документы из лицея БГУ, не уточнив дальнейшую судьбу юноши.

В БГУ действия Лукашенко-младшего комментировать не стали, сославшись на то, что не обсуждают решения абитуриентов.

Тем временем по сети распространилась информация о том, что Николай уехал учиться в престижный московский лицей.

Занавес приоткрыл российский актер Стас Садальский, который написал у себя в Инстаграм о том, что Николай Лукашенко переехал в белокаменную.

«Всё-таки московские школы круче минских! Коленька Лукашенко решил продолжить обучение в Москве. С сегодняшнего дня, сообщил инсайдер, он зачислен в одну из престижных школ в столице... Кстати, и я его понимаю», – говорится в сообщении за 2 сентября. Тут же – фото отпрыска президента с букетом гвоздик.

А телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» исключил последние вопросы по теме, проинформировав, что сын Лукашенко, возможно, продолжит обучение в одном из самых престижных российских образовательных учреждений – школе «Президент». Она расположена в элитном поселке Жуковка.

Тут же – сведения о том, что Александр Лукашенко купил коттедж в поселке «Сады Майендорфа» на Рублевке.

Ранее мы писали о том, что члены семьи Лукашенко встречались с представителями США. Речь якобы шла о возможной эвакуации родственников президента с гарантией безопасности и сохранением капитала.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

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