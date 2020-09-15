Росіяни як і раніше вірять, що зможуть покарати весь світ

Незважаючи на те, що в Росії стрімко погіршується економічне становище, пропагандисти продовжують вести мову про нові суперсучасні розробки в оборонній сфері

Так, військові експерти, наприклад, змоделювали можливий удар гіперзвуковим комплексом "Кинджал" по найбільшому в світі авіаносцю "Джордж Вашингтон", а в новинах раз у раз розповідають про випробування нової військової техніки і свіжі розробки, передає Politeka.net.

Однак блогер під ніком Проф.Преображенський остудив запал росіян, які пишаються ооборонпромом і впевнені, що при першій нагоді РФ зітре ЄС і США в порох.

"Запитання до тих, хто має звичку бурхливо радіти "новинам" про нові ракети, танки, бомбардувальники і крейсери. Ви, правда, вважаєте, що путінський режим буде воювати з тим самим Заходом, де в ситості і багатстві живуть сім'ї абсолютної більшості путінських чиновників?"– поставив блогер цілком резонне запитання в Twitter.

Його слова викликали жваву дискусію, зібравши масу коментарів, причому переважна більшість тих, хто залишив репліки під публікацією, підтримують думку професора.

"Так вони реально так вважають... І пишаються не здатністю створювати, а можливістю зруйнувати...", "Насправді ми маємо справу з умовними рефлексами. Оголосили про нову зброю – у вати почалося слиновиділення. Ура Івану Павлову!", "Так ракети не для Заходу, а для внутрішньої пропаганди", "ні, звичайно. Це все для електорату", "та їжаку зрозуміло, що подібні ура-патріотичні верески призначені для вузьколобого одноклітинного обивателя з повною відсутністю критичного мислення", "Чиновники в Росії прекрасно знають, що ніхто на Заході не збирається нападати на Росію, тому в країні спеціально поширюється істерія, і під шумок і бурхливе схвалення росіян йде відкритий розпил бабла. І так, нові ракети, крейсера та інше – тільки в мультиках", - пишуть у відповідь користувачі.

Нагадаємо, Росія втратила дорогі винищувачі за кордоном.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

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