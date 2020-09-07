Бывший террорист танкового батальона "ДНР" сдался Службе безопасности Украины

При этом он предоставил важные доказательства участия России в войне на Донбассе. Как сообщает пресс-центр СБУ, контрразведчики уже вывели мужчину с временно оккупированной территории Донецкой области.

Также были задокументированы его показания о российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В частности, мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.

"Я охранял кадровых офицеров ВС РФ, ГРУ, которые с помощью средств технической разведки с терриконов работали по силам АТО. Меня перевели в отдельный танковый батальон 1 АК. Нашу роту, 30 человек, направили на обучение на полигон возле города Ростов-на-Дону. Там на протяжении 10 дней под руководством военнослужащих РФ нас учили вождению, обслуживанию и стрельбе из танков, в том числе в условиях города", - вспомнил тероррист.

Он также рассказал, что после учений в России и возвращении в "ДНР" их рота снова поехала в РФ для того, чтобы получить там танки. Таким образом он стал свидетелем передачи для боевиков четырех танков Т-64. Передача техники осуществлялась в присутствии военнослужащих РФ.

Чуть позже он узнал, что три из четырех танков, которые он сопровождал, были уничтожены ВСУ в районе Дебальцево.

Он признался, якобы давно понял, что российские военные лишь используют бойцов "ДНР", как пушечное мясо. Поэтому он видит лишь безысходность этой войны и призывает прекратить ее "кукольному руководству" в "ДНР".

"Понимая безысходность этой войны в составе "ДНР", использование россиянами нас в своих целях, через некоторое время я ушел из "ополчения". Понимая, что пока что на моих руках нет крови и осознавая свою вину, я воспользовался программой СБУ, о которой мне стало известно от своих родных. Обращаюсь ко всем, кто находится под влиянием РФ и "кукольного руководства ДНР": сложите оружие, возвращайтесь домой и прекратите эту войну!", - резюмировал он.

Напомним, снайпер "ЛНР сдался ВСУ и выдал особенности службы у боевиков.

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