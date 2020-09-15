Несмотря на то, что в России стремительно ухудшается экономическое положение, пропагандисты продолжают вещать о новых суперсовременных разработках в оборонной сфере

Так, военные эксперты, например, смоделировали возможный удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по крупнейшему в мире авианосцу «Джордж Вашингтон», а в новостях то и дело рассказывают об испытаниях новой военной техники и свежих разработках, передает Politeka.net.

Однако блогер под ником Проф. Преображенский остудил пыл россиян, которые гордятся ооборонпромом и уверены, что при первой возможности РФ сотрет ЕС и США в порох.

«Вопрос к тем, кто имеет привычку бурно радоваться "новостям" о новых ракетах, танках, бомбардировщиках и крейсерах. Вы, правда, считаете, что путинский режим будет воевать с тем самым Западом, где в сытости и богатстве живут семьи абсолютного большинства путинских чиновников?», – задал блогер вполне резонный вопрос в Twitter.

Его слова вызвали оживленную дискуссию, собрав массу комментариев, причем подавляющее большинство тех, кто оставил реплики под публикацией, поддерживают мнение профессора.

«Да они реально так считают... И гордятся не способностью создавать, а возможностью разрушить...», «На самом деле мы имеем дело с условными рефлексами. Объявили о новом оружии - у ваты началось слюноотделение. Ура Ивану Павлову!», «Так ракеты не для запада, а для внутренней пропаганды», «Нет, конечно. Это всё для электората», «Да ежу понятно, что подобные ура-патриотические визги предназначены для узколобого одноклеточного обывателя с полным отсутствием критического мышления», «Чиновники в России прекрасно знают, что никто на Западе не собирается нападать на Россию, поэтому в стране специально распространяется истерия, и под шумок и бурное одобрение россиян идет открытый распил бабла. И да, новые ракеты, крейсера и прочее - только в мультиках», – пишут в ответ пользователи.

Напомним, Россия потеряла дорогие истребители за границей.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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