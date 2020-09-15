Російський письменник Борис Акунін підтримав протести в Білорусі проти президенства Олександра Лукашенка

Про це відомий письменник повідомив на своїй сторінці в Facebook. У своєму повідомленні він назвав президента Білорусі Олександра Лукашенка істеричною бабою з вусами.

Він також акцентував увагу на тому, що жінки стали силою цих протестів.

Він навів у приклад опозиціонерку Марію Колеснікову, яка порвала закордонний паспорт і відмовилася залишати країну.

А також згадав про Нобелівського лауреата Світлану Алексієвич, яка мужньо дала відсіч лукашенківським силовикам, які намагалися увірватися до неї в квартиру. Акунін додав, що на тлі сильних жінок Білорусі - Олександр Лукашенко виглядає лише "бабою з вусами".

"Дивлячись на те, що відбувається в Мінську, я думаю ще й про те, що на наших очах гендери міняються місцями. Жіноча стать стає головною. Я знаю, що це дуже неполіткоректне висловлювання, але це правда. Російська мова відстає від життя. Раніше сказали б: істерична баба з вусами оголосила війну та влаштувала бій з мужніми жінками. Тепер доведеться переосмислювати застарілі кліше, обзаводитися новою лексикою. Жінки сильніші, хоробріші, самовідданіші. Це факт",- пише Акунін.

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