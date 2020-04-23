Російський письменник Борис Акунін розповів про головну мету влади РФ

В інтерв'ю польському виданню Culture.pl письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі) розповів, що російська влада невдало намагається зробити своїх громадян єдиними, а єдиною ідеєю в РФ є збереження влади Путіна.

"Сьогоднішня російське держава, відрізняється від радянської імперії тим, що у нас немає ніякої внутрішньої єдності. Ми всі, що живуть в Росії, хочемо різного. У нас немає і відчуття, що ми повинні хотіти одного й того ж. Це єдність дуже мляво і імпотентно намагається ініціювати нинішню владу, але у неї немає енергетики, немає ідеї", – сказав Акунін.

На думку письменника, єдиною ідеєю в Росії є збереження влади президента Володимира Путіна, тобто все робиться виключно в інтересах Путіна і заради нього. Він також відповів на запитання, чи можна назвати такий стан справ "ментальною катастрофою" для росіян.

"Я не говорив би "росіян", тому що я б не перебільшував ступінь реальної підтримки Путіна. Якщо завтра зібрати мітинг прихильників Путіна і не привозити туди людей на автобусах, не давати їм відгули, не гнати туди студентів, там збереться дуже невелика купка народу", – заявив Акунін.

Він додав, що російські проблеми йдуть якраз з XV сторіччя.

"Те, що ми зараз переживаємо – якщо під "ми" мається на увазі "Росія", – це проблеми більш ранні, ще XV століття, проблеми, породжені особливостями російської державності, які і визначають долю країни. І в своїй основі ці несучі конструкції держави не змінюються", – сказав письменник.



Він вважає, що всі спроби переформатувати російську державу носили "косметичний характер".

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