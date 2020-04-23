Российский писатель Борис Акунин рассказал о главной цели власти РФ
В интервью польскому изданию Culture.pl писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) рассказал, что российская власть неудачно пытается сделать своих граждан едиными, а единственной идеей в РФ является сохранение власти Путина.
"Сегодняшнее российское государство, отличается от советской империи тем, что у нас нет никакого внутреннего единства. Мы все, живущие в России, хотим разного. У нас нет и ощущения, что мы должны хотеть одного и того же. Это единство очень вяло и импотентно пытается инициировать нынешняя власть, но у нее нет энергетики, нет идеи", – сказал Акунин.
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По мнению писателя, единственной идеей в России является сохранение власти президента Владимира Путина, то есть все делается исключительно в интересах Путина и ради него. Он также ответил на вопрос, можно ли назвать подобное положение дел "ментальной катастрофой" для россиян.
"Я не говорил бы "россиян", потому что я бы не преувеличивал степень реальной поддержки Путина. Если завтра собрать митинг сторонников Путина и не привозить туда людей на автобусах, не давать им отгулы, не гнать туда студентов, там соберется очень небольшая кучка народу", – заявил Акунин.
Он добавил, что российские проблемы идут как раз с XV столетия.
"То, что мы сейчас переживаем – если под "мы" подразумевается "Россия", – это проблемы более ранние, еще XV века, проблемы, порожденные особенностями российской государственности, которые и определяют судьбу страны. И в своей основе эти несущие конструкции государства не меняются", – сказал писатель.
Он считает, что все попытки переформатировать российское государство носили "косметический характер".
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