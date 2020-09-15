Российский писатель Борис Акунин поддержал протесты в Беларуси против президенства Александра Лукашенко

Об этом известный писатель сообщил на своей странице в Facebook. В своем сообщении он назвал президента Беларуси Александра Лукашенко истеричной бабой с усами.

Он также акцентировал внимание на том, что женщины стали силой этих протестов.

Он привел в пример опозиционерку Марию Колесникову, которая порвала заграничный паспорт и отказалась покидать страну.

А также вспомнил о Нобелевском лауреате Светлане Алексиевич, которая мужественно дала отпор лукашенковским силовикам, которые пытались ворваться к ней в квартиру. Акунин добавил, что на фоне сильных женщин Беларуси - Александр Лукашенко выглядит лишь "бабой с усами".

«Глядя на то, что происходит в Минске, я думаю еще и о том, что на наших глазах гендеры меняются местами. Женский пол становится главным. Я знаю, что это очень неполиткорректное высказывание, но это правда. Русский язык отстает от жизни. Раньше сказали бы: истеричная баба с усами объявила войну и устроила сражение с мужественными женщинам. Теперь придется переосмысливать устаревшие клише, обзаводиться новой лексикой. Женщины сильнее, храбрее, самоотверженней. Это факт», - пишет Акунин.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России.

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