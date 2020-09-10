Олександр Лукашенко давно вирішив долю Білорусі і йому плювати на думку офіційного Києва

Таку думку озвучив дипломат Володимир Огризко. При цьому колишній глава українського МЗС додав, що президент Білорусі не сильно прислухається і до думки Європейського Союзу.

Про це він розповів у статті, опублікованій виданням Главред.

Він пояснив, що в ситуації, що склалася головною для Лукашенка стала позиція Росії, оскільки утриматися при владі він зможе тільки завдяки допомозі РФ.

"Правда, підтримку Кремль йому надасть в обмін на здачу національних інтересів Білорусі",- написав Огризко.

Огризко переконаний, що в Москві, куди повинен прилетіти президент Білорусі, вже підготували для Лукашенка "подарунок" у вигляді документів про створення Союзної держави, і він буде просто змушений їх підписати.



Зрозуміло, що в такій ситуації Олександр Лукашенко не буде рахуватися ні з нашою країною, ні з Євросоюзом, ні з Заходом в цілому.

"Адже для нього сьогодні пріоритетом є збереження влади. Разом з тим, це має викликати серйозну стурбованість у керівництва України у зв'язку з високою ймовірністю появи додаткових загроз",- резюмував дипломат.

Нагадаємо, протягом найближчих кількох тижнів Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко зустрінуться в Кремлі. Про це написав у своєму телеграм-каналу головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

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