Олександр Лукашенко давно вирішив долю Білорусі і йому плювати на думку офіційного Києва
Таку думку озвучив дипломат Володимир Огризко. При цьому колишній глава українського МЗС додав, що президент Білорусі не сильно прислухається і до думки Європейського Союзу.
Про це він розповів у статті, опублікованій виданням Главред.
Він пояснив, що в ситуації, що склалася головною для Лукашенка стала позиція Росії, оскільки утриматися при владі він зможе тільки завдяки допомозі РФ.
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"Правда, підтримку Кремль йому надасть в обмін на здачу національних інтересів Білорусі",- написав Огризко.
Огризко переконаний, що в Москві, куди повинен прилетіти президент Білорусі, вже підготували для Лукашенка "подарунок" у вигляді документів про створення Союзної держави, і він буде просто змушений їх підписати.
Зрозуміло, що в такій ситуації Олександр Лукашенко не буде рахуватися ні з нашою країною, ні з Євросоюзом, ні з Заходом в цілому.
"Адже для нього сьогодні пріоритетом є збереження влади. Разом з тим, це має викликати серйозну стурбованість у керівництва України у зв'язку з високою ймовірністю появи додаткових загроз",- резюмував дипломат.
Нагадаємо, протягом найближчих кількох тижнів Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко зустрінуться в Кремлі. Про це написав у своєму телеграм-каналу головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.
Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.
Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців Лукашенка зняли на відео.